Mis on propaganda? 8 raamatut, mis aitavad infosõjas kainet pead säilitada

Jessikka Aro, «Putini trollid. Tõsilood Vene infosõja rindelt». FOTO: Raamat

Jessikka Aro

Kirjastus Rahva Raamat

2020

Kommunikatsiooniekspert Raul Rebane selgitusel on Jessikka Aro üks Soome tuntumaid ajakirjanikke, Bonnieri preemia laureaat. Tema raamat Kremli infomõjutuse praktikast ja teooriast on Soomes bestseller. Pärast seda, kui ta oli paljastanud Peterburi trollivabriku tegevuse, muutus Jessika Aro ise Vene mõjutustegevuse ohvriks. Ta sai palju kannatada - nii eraelus kui ka ametialaselt - ning pidi vahepeal lausa Soomest lahkuma.

Võtted, mida tema vastu rakendati, on tüüpilised. Seetõttu on see tähtis ka meile.

Eesti lugejale on see raamat hästi arusaadav, sest autor on pärit samast kultuuriruumist, palju näiteid on meist ja meie ümbert. Ka Eesti on olnud sarnaste rünnakute objekt.

Neile, kes usuvad, et «kui pole näinud, siis ei usu», võib raamat mõjuda külma dušina. Fakti- ja detailirohkus veenab, et asi on palju hullem, kui tundub.

***

Marcel H. van Herpen, «Putini propagandamasin. Pehme jõud ja Venemaa välispoliitika». FOTO: Raamat

Marcel H. van Herpen

Sisekaitseakadeemia kirjastus

2017

«Putini propagandamasin» on autoril juba kolmas Putini Venemaad puudutav teos. Raamat käsitleb Venemaa infosõda, mis on üks Ukraina-vastase agressiooni uudne joon. Van Herpen näitab, et Kremli propagandapealetung on põhjalikult ettevalmistatud strateegia, mida on ellu viidud ja katsetatud viimasel kümnendil.

Autor vaatleb selle väljendusi, nagu lääne avaliku diplomaatia algatuste jäljendamist, lääne suhtekorraldusfirmade palkamist, liba-vabaühenduste loomist oma tegevuse kattevarjuks, lääne meediafirmade kokkuostmist, poliitiliste parteide finantseerimist, ülemaailmse televisioonivõrgu RT loomist, lisade avaldamist juhtivates lääne ajalehtedes, venekeelse elanikkonna ärakasutamist oma huvides, vene õigeusu kiriku ja niinimetatud traditsiooniliste väärtuste ärakasutamist oma propagandaks ning lääne lõhestamist.

Tegu on värske ja maailma mastaabis unikaalse raamatuga, millele võib ennustada oma valdkonnas klassikaliseks teoseks saamist. Autorist Marcel H. Van Herpen (snd 1945) on Ida-Euroopale ja Venemaale keskenduv julgeolekuekspert.

***

Georgi Potšeptsov, «Propagandasõda 21. sajandil». FOTO: Raamat

Georgi Potšeptsov

Kirjastus: SE&JS

2015

Kõige vähem kaitstud koht lahinguväljal on sõduri aju – kõike muud saab soomusega kaitsta, aga mitte mõistust. Seda eriti 21. sajandil, kui füüsilised relvad on asendunud virtuaalrelvadega ning rahulikke elanikke ei ründa mitte ainult sõjalennukid, vaid ka näiteks teleseriaalid.

Me arvame, et oskame propagandat ära tunda, kuid tänapäeval kasutab see nii kavalaid võtteid, et keegi ei ole selle eest kaitstud.

«Propagandasõda 21. sajandil» lahkab teemat üksikasjalikult: milliseid mõjutusvahendeid kasutatakse, kuidas propaganda toimib, milline on vastupropaganda, keskendudes seejuures eelkõige Venemaa propagandale ja Ukraina õppetundidele.

Raul Rebase selgitusel on Georgi Potšeptsov oma infokonfliktide raamatutega kogu aeg ajast ees olnud. Teda lugedes saab täna aru, mis juhtub homme. Saab see, kes tahab ja usub.

***

Peter Pomerantsev, «See ei ole propaganda». FOTO: Raamat

Peter Pomerantsev

Tõlkinud Heija-Liis Ristikivi

Kirjastus Tänapäev

2019