Chanet Siret Simonen soovitab raamatut, mis aitab mineviku taagast vabaneda ja südamest andeks anda

Näiteks sisaldab raamat harjutust, kuidas vabastada end mineviku taagast ja anda südamest andeks. Lakhiani kirjutab, et vimma ja viha endast ära heitmine on eraldi võetuna kõige võimsam kanal lõõgastunud, jõulise meeleseisundi juurde. Nagu õnnelikkus, nii on ka andestamine täiesti treenitav oskus. See on õnnevõrgus elamise oluline eeldus. Järgnevalt on toodud lihtsustatud variant andestamise harjutusest, mida Lakhiani õppis programmis «40 Years of Zen».