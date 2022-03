Catherine Belton tõestab uues raamatus, et Putini sõjas pole midagi juhuslikku

Catherine Belton, «Putini inimesed». FOTO: Raamat

Selle raamatu ilmumine sattus täiesti juhuslikult ajale, kui Putini Venemaa alustas sõda Ukraina vastu. Samas tekib seda raamatut lugedes paratamatult veendumus, et selles sõjas pole midagi juhuslikku.

Sõda Läänega on Putin koos oma vanade KGB kamraadidega ette valmistanud juba aastaid. Selle tarbeks on Putin ja tema lähikondsed ehk siloviki järjekindlat kogu Venemaa majanduse rakendanud mustade kassade ja rahapesu skeemidesse. Tulemuseks on tohutud ressursid, mille kasutamise peamine eesmärk on lisaks isiklikule heaolule Venemaa sõjaliste ja mõjutusoperatsioonide rahastamine.

KGB-lased Venemaa eesotsas arvestavad sellega, et Lääs ei julge nagunii midagi otsustavat nende vastu ette võtta. Samas annab ka selle raamatu läbilugemine päris palju ideid, millised sanktsioonid võiksid Putinit päriselt mõjutada. Ainuüksi raamatu lõpus olev nimede register võiks olla väga heaks aluseks nende inimeste tuvastamiseks, keda võiks ja tuleks sanktsioneerida.

Kes on need inimesed, kellega koos Putin on suure osa Venemaa varadest enda kontrolli alla haaranud ja kuidas seda on aastakümneid teostatud, neile küsimustele annabki Catherine Beltoni raamat Putini inimesed erakordselt detailse ja faktirohke vastuse.