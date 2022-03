Jaan Aru selgitab uues raamatus, mida teevad nutiseadmed loovusega

Jaan Aru (1984) on Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kaasprofessor. Ta uurib aju, inimmõistust ja tehisintellekti ning on avaldanud üle kolmekümne teadustöö rahvusvahelises teaduskirjanduses. Tal on doktorikraad Max Plancki aju-uuringute instituudist Frankfurdis. Oma teadustöö eest on ta saanud Barbara Wengeleri auhinna, teaduse innuka populariseerimise eest aga pälvinud riiklikku tunnustust.