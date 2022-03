«Ega kuuekümne kolme aastane ei ole ju vana?»

Merete Mazzarella (snd 1945) on kirjanik, kolumnist ja kirjandus­kriitik, Põhjamaade kirjandusajaloo emeriitprofessor. Lisaks teadusartiklitele on ta avaldanud menukaid mälestusi, esseekogumikke ja kaks romaani. Eesti keeles on varem ilmunud Mazzarella teos «Vanaemadest ja lastelastest. Täna õhtul me mängime…»