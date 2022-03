Sinijärv soovitab väärt raamatut globaalpoliitikast. «Hoiatan ette, võib viia järeldusteni»

Tim Marshalli raamatu pealkiri on muidugi pööraselt pretensioonikas. Mina siit kõike küll teada ei saanud. Samas ilmselt rohkem, kui ma «teadma pean». Tänapäeva inimene ei pea ju essugi teadma. Kuigi vähäkä võiks. See raamat annab aga kätte päris hüva mõttesuuna ning laotab selle ilusasti üle ilma laiali. Nimelt et mäherdused elupaigad on riikidele loomulikud ja looduslikud kindlused ning kuskohas tunduks arukas arvestada läbikäiguhooviks olemisega. See läbikäiguhoov tähendab inimajaloos enamasti paraku ka sõjatannert.