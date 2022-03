«Meid on jälgitud, uuritud ja meie üle on kohut mõistetud, mistõttu oleme pingutanud, et olla teiste, mitte enda meele järele. Sellepärast püüamegi pidevalt nii palju korda saata: kui me ei suuda teisi enda ümber õnnelikuks teha, pole me endaga rahul. Niisiis peame elu, õnne ja tulemuslikkuse oma kontrolli alla võtmiseks lakkama reageerimist sellele, kuidas teised meid tajuvad. Selle asemel tuleb meil õppida ennast maailmas ise tajuma ja minapilti kinnitama,» ütleb ta.