Sinijärv soovitab: julgelt kolmandik «lühiajalugudest» on paras kräpp. See on korralik

Jah, ma tean, et teil on juba kopp ees, et nii kui mõni lühiajalugu ilmub, nii ma seda soovitama kukun. Tõsi mis tõsi. Eks on ka põhjust. On ohtegi. Vähemalt paarikümne poodides kättesaadava raamatu pealkirjas esineb sõna «lühiajalugu» ning julgelt kolmandik on paras kräpp elik haltuura. See sari, kus Saksamaa oma sees on, on korralik. On siingi nõrgemaid ja tummisemaid, kuid Saksamaa oma soovitan külmal käel.