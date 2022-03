«Naine pidi kaduma. Tema keha. Tema arvuti. Kõik DNA-tõendid pidid kaduma»

Kate Marshalli detektiivibüroo saab hoo sisse, kui Kate ja tema partner Tristan palgatakse uurima kümnenditagust pealtnäha unustatud juhtumit. Kaheteistkümne aasta eest paljastas sihikindel noor ajakirjanik Joanna Duncan poliitilise skandaali ja kadus pärast seda jäljetult. Toimik on suletud, kuid Joanna ema keeldub lahti laskmast. Kui Kate ja Tristan juhtumi toimiku uuesti avavad, leiavad nad, et umbes samal ajal jäid kadunuks ka kaks noort meest.

Püüdes kild haaval kokku panna kolme pealtnäha jäljetult haihtunud inimese viimaseid elupäevi, mõistab Kate, et Joanna võis olla avastanud midagi palju kurjakuulutavamat, kui keegi esialgu arvas: juhtumite taga on sarimõrvar, kes varjab end pealtnäha kõigi silme all. Mida lähemale Kate tema leidmisele jõuab, seda süngemaid pöördeid lugu võtab.