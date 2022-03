«Jah. West Country Newsis. Tal läks hästi. Ta tahtis Londonisse kolida ja minna tööle ühe tabloidi juurde. Ta armastas oma tööd. Ta oli just abiellunud. Jo ja tema abikaasa Fred tahtsid lapsi ... Ta kadus laupäeval, seitsmendal septembril. Ta oli olnud Exeteris tööl ja sealt umbes pool kuus lahkunud. Üks tema kolleeg nägi teda minemas. Ajalehe toimetusest mitmekorruselise parkla juurde oli jalutada vähem kui pool kilomeetrit, kuid kusagil selle tee peal juhtus midagi. Ta lihtsalt haihtus õhku ... Leidsime tema auto parkimismajast, tema telefon oli selle all. Politseil ei olnud midagi. Neil ei olnud kahtlusaluseid. Nad kulutasid peaaegu kolmteist aastat jumal teab mida tehes, ja siis helistati mulle eelmisel nädalal, et pärast kaheteistkümne aasta möödumist on juhtum nüüd passiivne. Nad on Jo otsimisest loobunud. Ma pean välja selgitama, mis temaga juhtus. Ma tean, et ta on tõenäoliselt surnud, aga ma tahan ta leida ja korralikult maha matta. Ma nägin National Geographicus artiklit teist, kuidas te leidsite selle noore naise laiba, kes oli kakskümmend aastat kadunud ... Siis guugeldasin teid ja nägin, et olete just avanud omaenda detektiivibüroo. On see nii?»