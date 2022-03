«Ühel külastajal on... permanentne terviserike. Ta on väga surnud»

Ja ma nägin teda alles siis. Härra Blacki. Ta kandis sedasama kaherealise pintsakuga ülikonda nagu varem, kui ta mulle koridoris otsa jooksis, aga paberileht, mis oli tal olnud ülikonna rinna­taskus, oli kadunud. Ta lamas voodil selili. Voodi oli segamini ja kortsus, just nagu ta oleks enne selili heitmist voodil vähernud. Ta pea toetus ühele, mitte kahele padjale, ja teised kaks patja tema kõrval olid paigast ära. Mul tuleb üles otsida kohustuslik neljas padi, mille ma olin hommikul voodit tehes päris kindlasti oma kohale asetanud, sest nagu öeldakse, kõige olulisemad on pisidetailid.

Härra Blacki kingad olid toa teises otsas. Ma mäletan seda väga täpselt, sest ühe kinga nina oli suunaga lõunasse, teine itta, ja mul oli otsemaid selge, et minu professionaalne kohustus on keerata kinganinad enne toast väljumist samasse suunda ning harutada kingapaelte pundar lahti.

Loomulikult ei olnud seda stseeni nähes minu esimene mõte, et härra Black on surnud. Ma arvasin, et ta oli vajunud pärast elutoas manustatud viskit sügavasse unne. Aga lähemal uurimisel märkasin toas veel teisi kummastavaid asju. Härra Blackist vasakule jääval öökapil oli ravimipurk, millel polnud korki peal – tundsin selles ära Giselle’i ravimipurgi. Purgist olid pudenenud välja väikesed sinised tabletid, millest mõned olid öökapil, mõned põrandale kukkunud. Paari tableti peale oli astutud, mille tõttu oli peenike pulber trambitud vaiba sisse. Pulbri vaiba seest kätte saamiseks tuleb võtta tolmuimeja ja vaip pärast vaibapuhastus­vahendiga üle käia, et vaiba karv oleks taas laitmatus korras.

Seda ei tule sageli ette, et ma leian numbrituppa sisenedes külastaja voodist magamast. Minu suureks ehmatuseks taban ma neid hoopis sagedamini hoopis teises seisundis – in flagrante, nagu ladina keeles öeldakse. Enamik külastajaid, kes otsustavad magada või oma eraasjadega tegeleda, on niipalju viisakad, et panevad ukse külge sildi palvega mitte segada, mille ma jätan selliseid puhke silmas pidades alati eestuppa lauale. Ja enamik külastajaid hüüab kohe, kui ma juhtun neid ebasobival hetkel tahtmatult tabama. Härra Black aga seda ei teinud, ta ei hüüdnud ega käskinud mul ära aurata nagu tavaliselt, kui ma sattusin juhtumisi ebasobival hetkel tulema. Tema magas endiselt sügavat und.

Alles siis taipasin, et nende kümmekonna sekundi jooksul, mis ma magamistoa lävel seisin, polnud ma teda hingamas kuulnud. Ma tean ühtteist sügavat und magavate inimeste kohta, sest mu vanaema oli juhtumisi selline, aga mitte ükski magaja ei maga nii sügavat und, et loobub täielikult hingamast.