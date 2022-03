Ilmus uus noorteromaan, mis tekitab tahtmise kotti pakkima minna

Jenn Bennet, «Tähtedest võlutud». Raamat

Paljude lugejate südamed võitnud Jenn Bennetti esimese eestikeelse raamatu « Südame õige kuju » tegevus toimus San Franciscos. Kuigi noorte eneseotsingud ning muud probleemid olid selleski teoses mõistetavad, siis kohati võis suurlinna elu siinsele lugejale kaugeks jääda. « Tähtedest võlutud » on aga vastupidiselt raamat, millega saab samastuda kõikjal. Loomulikult on raamatu loodus äratuntavalt ameerikalik, aga olulisel kohal olevat matkamist saab teha ka meie metsades.

«Tähtedest võlutud» peategelased Zorie ja Lennon on naabrid, kes olid pikalt parimad sõbrad. Viimase aasta on aga kakelnud nende perekonnad ning nad ise on teineteist vältinud. Loomulikut tuleb välja, et algselt põhjustena toodud probleemid pole üldse peamised, vaid kõige taga on veel seni saladuseks jäänud teemasid.

Kui raamatu algul võib Zorie ja Lennoni perekondade ning sõpruskondade tegemiste vahel veel raamatu käest panna, siis pärast matka algust seda enam ei saa. Nimelt lähevad noored sõpradega matkama, mille käigus läheb nii, et lõpuks peavad Zorie ja Lennon kahekesi paar päeva rahvuspargi metsikus looduses hakkama saama.

See on raamat, mis tekitab tahtmise kotti pakkima minna. Seda isegi neil, kes pole kunagi mingid matkaja olnud. Bennett kirjeldab matkamist ja kogu seda looduse ilu ja võlu nii emotsiooniderohkelt, et tõesti tekkib tunne, et see võiks midagi toredat olla.

Matkal tõuseb muidugi teravamalt üles noorte omavahelise suhte teema. Arglik katsetamine, teravad torkamised, naljakad suskamised - need on kõik juba Bennetti eelmisest raamatust tuttavad ning selgi korral kulgeb noorte suhte arenemine väga nauditavalt.

Juba raamatus «Südame õige kuju» sai selgeks, et Jenn Bennett annab oma tegelastele mõnusad hobid. Zorie tegeleb astronoomiaga ning Lennon - otse välja öeldes - kasvatab ja hooldab igasugu usse ja muid taolisi elukaid. Mõlemad on tegevused, millega keskmised noored tavapäraselt silma ei paista.

«Tähtedest võlutud» paneb kindlasti hindama ka meie valgusreostuseta taevast. Isegi Eestimaa suurimates linnades näeme taevast ning on lihtne unustada, et suurlinnade puhul see polegi nii tavapärane. Suur looduslik kingitus, mida oleme harjunud märkamata vastu võtma. Pärast selle raamatu lugemist tundub taevas hulga erilisemana.

Noorteraamat «Tähtedest võlutud» sobib alates umbes 8.-9.klassist igas vanuses raamatusõpradele, sest ka tegelased on igas vanuses. Bennetti teoste üks tugevus ongi, et neis on normaalsed pereelud. Ei, ka selle raamatu tegelaste pered ei ole klassikalised ema-isa-2 last, vaid hoopis ebatraditsioonilisemad. Sellegi poolest on need kuidagi normaalsed, sest neis on omad mured ja rõõmud. Pole liigselt ilustatud, ega ka liiga üheülbaliseks muudetud.

Käesolev raamat on Heli Kirjastuse sarja «Noorteraamat» kuues raamat. Järgmine teos ilmub juba aprillikuus ning selleks on Heli Künnapase noorteraamatu «Mälestusteta suvi» 2. osa. Sarja raamatutele on ühtse ning imeilusa kujunduse andnud Liis Karu.