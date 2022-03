Laulja Adele soovitab raamatut, mis lõi ta pahviks ja muutis ta elu

«Kui te olete selleks valmis, siis raputab see raamat teie aju ja paneb hinge karjuma,» kirjutas Adele. «Olen pärast selle raamatu lugemist enda jaoks nii valmis! Tundub, nagu oleksin just esimest korda oma kehasse lennanud. Vau!»

Enne Glennon Doyle'i lugemist ei osanud Adele mõeldagi, et on ainuisikuliselt vastutav oma rõõmu, õnne ja vabaduse eest. «Kes oleks osanud arvata, et meie enda vabanemine vabastab ka teisi meie ümber? Sest mina ei teadnud seda! Mina arvasin, et me peamegi olema stressis, segaduses ja ennastsalgavad nagu Disney tegelased.»