Naised ei võlgne sulle silmailu. Aga...

Naiselikkuse ja ihaldusväärsuse esitus ei ole

marginaliseeritud naistele alati valik, see on

ellujäämise taktika.

Kas oled kunagi mõelnud, kui erinev oleks sinu kogemus maailmast, kui näeksid teistsugune välja? Kui lõikaksid kõik juuksed maha, lõpetaksid meigi kandmise – kas tunneksid end nähtamatuna? Võib-olla oled seda juba kogenud! Mõtle, milliseid privileege kehtivad iluideaalid sulle võimaldavad ja kuidas oled seetõttu kogenud eelisseisundit. Näiteks on valge nahavärv üks minu ihaldusväärsusega seotud eelistest, kuna seda tajutakse «sõbraliku» ja «heasoovlikuna» ammu enne seda, kui olen suu lahti teinud või jõudnud ennast teistele avada. See julgustab inimesi olema minuga avatud ja jutukad, mis annab mulle enam võimalusi kui valgest erineva nahavärviga naistele ning eriti tumeda nahavärviga naistele, keda tajutakse juba enne nende tundma õppimist «ähvardava» või «tõrjuvana».

Pilt Florence Giveni raamatust «Naiste asi pole kena olla». Foto: Pilt raamatust

RASEERIMINE

Lõpetasin otsekohe keha raseerimise, kui mõistsin, et raseerimisel pole midagi pistmist mugavusega, vaid teen seda selle pärast, et patriarhaalne ajupesu on pannud mind uskuma, et mu kehakarvad ei ole atraktiivsed. Ma ei tahtnud enam kuulda, et miski, mis on osa mu kehast, peaks mind tülgastama. Tahtsin oma keha armastada, mitte vihata. Olles kogenud seksuaalset vägivalda, ei kannata ma, kui mulle öeldakse, mida peaksin oma kehaga tegema. Tundsin, et karvakasvu vohada laskmine oli kui kerge isikliku vastupanu ning eneseabivahend, mis oli tervenemise teekonnal ülioluline. See andis mulle tagasi autonoomia ja teadmise, et ei meestel ega kapitalismil ei ole minu kehakarvade üle võimu. Käige perse oma ülehinnatud roosade raseerijatega, mina oled nüüd karvane!

Kaenlaalustel karvadel kasvada laskmine oli igati tahtlik ja teadlik otsus, ent ka kehakarvade raseerimata jätmine on privileeg. Tõsi, seda ei nähta mehe pilgu normide järgi ihaldusväärsena ning enamik inimesi arvab senini, et see on tülgastav ja sind häbistatakse selle valiku eest nahavärvist hoolimata. Ent kehakarvade raseerimata jätmine, ilma et sellega kaasneks veel rohkem diskrimineerimist, on vaid minusuguste saledate, paiksooliste, valgete naiste privileeg. Isegi kaenlaaluste karvadega (mille ma võin igal ajal ära ajada, kui tahan) nähakse mind siiski «ihaldusväärsena». Seksistlikus, rassistlikus, kapitalistlikus ühiskonnas, kus naiste väärtus sõltub nende välimusest ning sellest, kas nad on kenad vaadata või mitte, on «loomulik» ihaldusväärsus privileeg, kuna sulle antakse rohkem võimalusi, lihtsalt enda kehas eksisteerimise pärast. Mind nähakse «naiselikuna» sellest hoolimata, kas ma raseerin või mitte – see on privileeg, mida ei jaga sugugi kõik trans-naised, paksud naised ja valgest erineva nahavärviga naised.