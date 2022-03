J. K. Rowling lubas anda Ukraina lastele kuni miljon naela

Lumos teatas, et Žõtomõri oblast, kus juba enne Vene invasiooni oli lastekodudes üle 1500 lapse, on nüüd Vene vägede rünnaku all. Heategevusorganisatsioon soovib sõjategevuse kiiret lõpetamist, et kaitsta umbes 100 000 Ukraina lastekodudes elavat last ning hoida ära perekondade veelgi suuremat lahutamist.