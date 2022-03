Lastekirjanduse keskuses avatakse suur illustratsiooninäitus rebastest

Hiina ja Jaapani mütoloogiast tuntud libarebane on Euroopas kaunis tundmatu nähtus. Idamaises kultuuriruumis on see tegelane aga võrdselt armastatud ja kardetud. See on kujumuutev vaimolend, keda ei tohiks samastada meie libahundiga. Olendil on võime ilmutada end meile jumalikult hurmava neiu, peenelt haritud õpetlase või tavalise metsarebase näol. Ta võib inimesest elumahlad välja imeda, heita ta surmasuhu ja minna siis uut ohvrit otsima. Võib aga saada ka ustavaks ja heaks vaimuks, kes kaitseb kurjade inimeste eest, pakub taevalikke rõõme ja vaimu tiivustavat vestlust.