Kate Middleton soovitab raamatuid, mida ta kõige parema meelega oma lastele ette loeb

Hertsoginna Middleton avaldas nimekirja lasteraamatutest, mis on tema lemmikud. Kaks neist on ilmunud ka eesti keeles.

Clive King

«Lapsena meeldis mulle õues aega veeta, onne teha, kaevata, avastada ja asju välja mõelda. Kas see oli põhjus, miks mu isa mulle seda raamatut soovitas või inspireeris see raamat mu kujutlusvõimet, ma ei mäleta, kuid ma pole kunagi unustanud seda hiilgavat raamatut ja väärtusi, mida see õpetab,» kiidab Middleton.

Barney on üksildane kaheksa-aastane poiss, kes armastab omapäi uidata. Ühel päeval kukub ta vanasse kriidikaevandusse, maandub mingis koopas ja leiab sealt olevuse, kes on riietatud küülikunahkadesse ja suhtleb rääkimise asemel uratustega. Selgub, et olevuse nimi on Stig ja ajapikku hakkavad nad Barneyga teineteist hästi mõistma. Üksildane poiss leiab Stigis endale sõbra, keda ta hädasti vajab, ning üheskoos teevad nad läbi rea seiklusi.

E.B. White

«See on ajatu klassika ja ka meie majas arusaadavatel põhjustel armastatud! See on võluv lugu sõprusest, lojaalsusest ja armastusest,» põhjendab hertsoginna, miks raamatut armastab.

Ameerika kirjaniku Elwyn Brooks White’i 1952. aastal ilmunud ja paljudesse keeltesse tõlgitud lasteraamat pole tänaseni oma populaarsust kaotanud ning leidnud tee ka kinolinale.

Talutütar Fern päästab väikese igeriku põrsa Wilburi kindlast surmast, ja kui notsu tema hoole all on veidi kosunud viiakse põrsas teiste koduloomade juurde lauta. Laudaelanikud on oma tegemistega hõivatud ega pane põrsakest tähelegi ning lae all elav Charlotte võtab Wilburi oma hoole alla. Nende sõprus muutub veelgi tugevamaks, kui selgub tõsiasi, et väikest rõngassaba ootab tavalise sea saatus. Näib, et Wilburit suudab päästa vaid ime...