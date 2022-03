Ukraina kirjanik Oksana Zabužko: imetlen ukraina naisi, kes võitlevad külg külje kõrval meie meestega

Istungit avades ütles president Roberta Metsola: «Täna ei saa me kasutada sõna «tähistama». Me näeme, kuidas Ukraina naised osutavad vastupanu ja haaravad relvad, et võidelda agressori vastu. Ja on suur au, et meie ees on täna ukrainlanna, kirjanik, kelle teosed ja selge hääl kinnitavad ukrainlannade jõudu rõhumisele vastu panna. Need vaprad ja vastupidavad naised on meile kõigile eeskujuks, sest nad kaitsevad euroopalikke väärtusi, mis on meile kallid.»