«Meil pole üldse hea mõte abielluda. Sest ma pole isegi kindel, kas meil on hea mõte koos olla»

Asi on selles, et Rhysi taipamatus on arusaadav. Tema käitub täiesti tavapäraselt. See olukord on täiesti tavapärane. Hoopis minus on mingi krõps ära käinud. Minu masinavärgis on miski lõpuks läbi kulunud, täpselt nagu üks usaldusväärne seade võib muudkui töötada ja töötada, aga ühel päeval enam ei tööta.

«Meil pole üldse hea mõte abielluda,» sõnan ma. «Sest ma pole isegi kindel, kas meil on hea mõte koos olla. Me ei ole õnnelikud.»

Rhys on pisut rabatud ilmega. Seejärel tõmbub ta nägu pilve ja sinna ilmub taas trotslik mask.

«Sa ei ole õnnelik?»

«Ei ole jah. Aga sina?»

Rhys pigistab silmad kinni, ohkab ja pigistab ninajuurt.

«Naljakal kombel hetkel küll mitte.»

«Aga üldiselt?» ei jäta ma järele.

«Et oleks selge: mis õnnelikuks olemine tähendab? See, kui keksitakse pilves peaga ja läbipaistvas pluusis mööda lilleaasasid ja nopitakse karikakraid? Sel juhul ei ole. Ma armastan sind ja arvasin, et sina armastad mind piisavalt, et pingutada. Aga ilmselgelt mitte.»

«Pilves peaga karikakarde korjamise ja pideva nägelemise vahele jääb veel variante.»

«Saa suureks, Rachel.»

Rhys on kõikidele mu kahtlustele alati niiviisi reageerinud: mühatanud «saa suureks» või «saa üle». Kõik teised teavad, et suhted lihtsalt ongi sellised, ja sinul on ebarealistlikud ootused. Kunagi mulle meeldis tema kindel suhtumine. Nüüd pole ma selles nii kindel.

«Sellest ei piisa,» sõnan ma.

«Mida sa tahad öelda? Kas sa tahad välja kolida?»

«Jah.»

«Ma ei usu sind.»

Mina ka mitte, pärast nii pikka aega. Olukord on päris kiiresti edasi liikunud, vaid mõne minutiga nullist lahkuminekuni. Mul on põhimõtteliselt kiirendusest põsed selja taga. Võib-olla sellepärast meil ongi sõrmuse sõrme panemiseni nii kaua aega kulunud. Me teadsime, et see tooks teatud hägusad küsimused teravamalt fookusesse.

«Ma hakkan homme üüripinda otsima.»

«Kas see kõik on pärast kolmeteist aastat seda väärt?» küsib ta. «Sa ei tee pulmadeks seda, mida mina tahan – ja kohe tšaupakaa?»

«Asi pole tegelikult pulmades.»

«Naljakas, et sul tekivad need probleemid nüüd, kui sa ei saa oma tahtmist. Ma ei mäleta sellist … sisekaemust, kui ma sulle sõrmuse ostsin.»