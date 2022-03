Raamatud, mis jätsid Shirley Mansoni ellu sügava jälje

«Isegi kui teid muusika või New York ei huvita, siis Smith kirjutab armastusest ja kunstist nii kirglikult, et minu arvates võiks seda raamatut nimetada väikeseks meistriteoseks,» kiitis Manson. «Olin 19-aastane, kui üks vana poiss-sõber mulle tema muusikat mängis ja sellest ajast peale on ta mind inspireerinud. Kui ma Patti Smithiga esimest korda kohtusin, puhkesin nutma. Minuga ei ole varem midagi sellist juhtunud, aga ta pani oma käe õrnalt mu käsivarrele ja see rahustas mind maha.»

«Mu isa julgustas mind ja mu kahte õde lugema. Ta pani meie ette lauale hunniku raamatuid ja meie valisime sealt ühe välja. Mina valisin «Tuulesahina pajudes» ja mul on sellest suurepärased mälestused. Kärnkonn ja mutt inspireerisid minus seiklushimu. Mul on siiani kodus oma illustreeritud eksemplar,» tõdes ta.

«Kui olin piisavalt vana, et iseseisvalt lugeda, oli Milne'i lasteluulekogu minu lemmik,» meenutas Manson, et nii sai alguse tema eluaegne armastus luule ja ka esinemise vastu, sest neil oli kombeks kodus üksteile luulet ette lugeda.

«Olin raske teismeline ja pöördusin põgenemise eesmärgil raamatute poole. Nägin oma võõrandumist ja ängi peegeldumas mässumeelse Holden Caulfieldi loos ja ma jäljendasin teda, nimetades kõiki «võltsiks»,» meenutas laulja. Raamat jättis talle nii sügava mulje, et ta loeb seda ka ühes oma muusikavideos.

Chimamanda Ngozi Adichie, «We Should All Be Feminists» (Me peaksime kõik feministid olema)

«Minu jaoks oli see essee uskumatult lohutav,» selgitas muusik. Kuigi feminismi mõiste on tema sõnul väga segaseks aetud, siis tema meelest on sel väga ilus tähendus. «Minul on liiga palju vigu ja ma olen liiga suures segaduses, et olla selline liider nagu Adichie. Ta muudab keerulised teemad kaasahaaravaks, nii et mul on hea meel teda jälgida ja tema töid oma sõprade-tütardele soovitada.»

Shere Hite, «The Hite Report: A Nationwide Study of Female Sexuality» (Hite'i raport: üleriigiline naiste seksuaalsuse uuring)

«Mu vanemad ei rääkinud minuga kunagi seksist, nii et kui mu parim sõbranna mulle kelmika pilguga selle raamatu pihku pistis, avas see mu silmad,» tõdes Manson. «Kui olin noorem, ei teadnud ma isegi seda, et naised võivad orgasmi saada, nii et see muutis mu elu. See pani mind mõistma, kui varjatud oli teave naiste naudingute kohta.»