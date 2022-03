Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik soovitab kolme rahustavat raamatut

Raamat, mis tuletab meelde hetkes olemise ja selle nautimise olulisust. Sundmõtlemine on saanud kollektiivseks haiguseks. Me ei saa kontrollida minevikku ega tulevikku. Meil on ainult praegune hetk ehk olevik. Olevikule keskendumine annab meile suurema kontrolli ja toob keskmesse.

Teose põhisõnum on see, et inimeste emotsionaalsed probleemid tulenevad nende samastumisest oma mõistusega. Samastudes oma mõtetega, oled aja lõksus. Sa tunned vajadust elada mälestustes ja ootustes. Mõlemad on illusioonid. Tolle kirjutab, et inimene peaks olema teadlik oma praegusest hetkest, selle asemel, et kaotada end, muretsedes mineviku või tuleviku pärast. Minevik ei suuda ellu jääda, kui sina kohal oled. Ta eksisteerib vaid siis, kui sind pole hetkes.

Mari Metsallik on looduslaps, kes on pannud kokku praktiliste nõuannetega rikastatud «Metshaldja päeviku», mille lugemine viib rännakule kergusesse.

Selles küllaltki kogukas raamatus räägitakse naiselikkusest ja mehelikkusest, taimsest ja loomsest toidust, hirmudest ning loomulikult looduse kasutamisest oma igapäevaelus.

Ka tema usub, nagu Kivistik, et ükski taim ei kasva niisama. Kõigist neist on inimesele mingil ajahetkel kasu.