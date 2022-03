«Keegi keerab väljastpoolt ta korteriust lahti. Keegi, kellel on võti»

Tere tulemast korterisse aadressil Rue des Amants 12! Kaunis vana kortermaja, eemal Eiffeli torni tuledesärast ja Seine’i rahvarohketest kallastest. Paik, kus ükski asi ei jää märkamata ja kõigil on lugu, mida nad sooviksid hoida luku ja riivi taga.

Alati kõike nägev uksehoidja. Reedetud sõber. Uudishimulik ajakirjanik. Naiivne tudeng. Soovimatu külaline.

Eelmisel ööl leidis siin aset mõrv. Korteri nr 3 ukse taga on peidus saladus. Kelle käes on võti?

Lucy Foley, «Korter Pariisis». Foto: Raamat

Jess vajab uut algust. Ta on rahatu ja üksi ning jättis just kõike muud kui ideaalsetel asjaoludel sinnapaika töökoha Brightonis. Ta Pariisis elav poolvend Ben ei olnud erilises vaimustuses, kui õde küsis, kas ta võiks mõnda aega tema juures peavarju saada, kuid ta ka ei keeldunud, ja üks mis kindel – Pariisis on kõik parem. Ent kui Jess kohale jõuab ja leiab eest imelise korteri – kuidas sai Ben seda endale lubada? –, ei ole venda seal.

Mida kauem on Ben kadunud, seda põhjalikumalt süveneb Jess venna asjadesse ja seda rohkem tekib tal küsimusi. Beni naabrid on veider ja mitte kõige sõbralikum seltskond. Jessi võis küll Pariisi tuua ta enda kirju minevik, kuid hakkab tunduma, et küsitav on hoopis Beni tulevik.

Lucy Foley õppis inglise kirjandust Durhami ja UCLi ülikoolis. Pärast koolide lõpetamist töötas ta kirjastustes ilukirjanduse toimetajana, luues samal ajal oma debüütromaani «The Book of Lost and Found», millest sai menuk.

Foley esimene krimiromaan «Jahiseltskond» ilmus eesti keeles aastal 2020 ja teine, «Kutsutud külalised», aastal 2021.

***

Reede

BEN

Ta sõrmed kerkivad klaviatuuri kohale. Kõik tuleb kirja panna. Sellest tuleb lugu, millega ta endale nime teeb. Ben süütab järjekordse sigareti, see on Gitanes. Eks nende siin suitsetamine ole paras klišee, kuid tegelikult meeldib talle nende maitse. Ja hea küll, eks ole, talle meeldib seegi, mis mulje ta neid suitsetades jätab.

Ta istub korteri kõrge akna all, millest avaneb vaade sisehoovi. Akna taga on kõik pimedusse mattunud, vaid üksik latern heidab nõrka rohekat valgust. Maja on ilus, kuid miski selle sisemuses on läbinisti mäda. Nüüd, mil ta on asja läbi hammustanud, tunneb ta kõikjal selle lehka.