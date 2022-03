Ilmus Toimetiste uus number, mis keskendub linnaloomade ajaloole

Toimetiste teine number on ajendatud Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis 2021. aastal avatud näitusest «Linnaloom. Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos». Näitus on seni kõige ülevaatlikum sissevaade linnaloomade rolli ja tähtsusesse Eesti ajaloos. Seetõttu otsustati pühendada muuseumi artiklikogumik seekord tervenisti samale teemaderingile, artiklid avavad erinevaid külgi looma ja inimese ajaloolisest kooseksisteerimisest linnaruumis. Kogumiku 11 artiklit jagunevad kolme teemagruppi, milleks on arheoloogia, ajalugu ja visuaalkultuur. Peamiselt keskendutakse Tallinna materjalidele.