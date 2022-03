Sinijärv soovitab: uus meistriteos selle sajandi kõvemalt põnevikumeistrilt

Anders Roslund on üks selle sajandi kõvemaid põnevikumeistreid ning see paistab kogu oma ilus välja ka uues raamatus «Magahästi», mis järjeks kiirelt tippu tõusnud loole «Õnnesoovimesul». Oskus kirjutada sügavalt jõledatest asjadest (antud juhul siis lapsepilastus ja inimkaubandus) ilma langemata põhjendamatu naturalismi lihtlabasusse on tõsine kunst. Ja paraku mõjub peenemalt vormistet tekst märksa tõhusamalt.

Vist ei pea eraldi rõhutama, et tehnilised oskused on autoril käpas ja üleilmse kurinõu võrk vormistatakse lugeja ette virtuoosse sulega. On hea, kui raamat on põnev; veel parem, kui ta on miskit enamat. See «miskit enamat» on siin ära tabatud.