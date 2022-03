Käsiraamatuid rohenäppudele, kes ei jõua aias toimetamist ära oodata

«Aasta aias. Märkmik-kalender 2022» Foto: Raamat

Toimetanud: Eha Kõrge

Kirjastus Varrak

2021

Spiraalköites märkmik-kalender on lihtne ja praktiline. See on üles ehitatud nädala kaupa, ära on toodud Päikese ja Kuu tõusud ning loojangud, liikuvad ja riiklikud pühad, aastaaegade algused, tähtsamad rahvakalendri pühad ja Kuu liikumine sodiaagimärkides.

Eraldi on märgitud vilja-, juure-, õie- ja lehepäevad ning istutusperiood. Kalendaariumi alguses on tutvustus, kuidas Kuu faase aianduses arvestada.

***

«Roheteraapia toas ja õues» Foto: Raamat

Kaie Eha, Kadri Maikov, Hanna-Maria Põldma, Kristiina Didrik, Grete Eiche

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad

2022

See uus käsiraamat inspireerib sind, su lapsi ja peret aiategevuste ja looduses viibimise kaudu kogema positiivseid emotsioone ning õpetab milliseid oskusi ja võimeid on selle abil võimalik säilitada või arendada, et püsiks tervis ja heaolu. Raamatus kirjeldatud tegevused on kõik seotud looduse ja eriti taimedega ning on väga mitmekesised – vaikset ja mõtisklevat omaetteolemist võimaldavatest tegevustest mänguliste ja lõbusate ühistegevusteni. Osa tegevusi ei nõua mingit jõupingutust ja osa on jälle trenni eest. Neid saab teha nii kodus kui ka selle ümbruses, nii siseruumides kui ka vabas õhus, ja täpselt endale sobival ajal. Iga tegevuse juures on kirjas ka selle täpsem mõju kehale ja vaimule.

Tegevused on välja töötatud tegevusteraapia, botaanika ja maastikuarhitektuuri taustal ning jagatud kolme suuremasse ossa: kuidas toetada lapse arengut, kuidas arendada enda loovust ja tasakaalu ning kuidas soodustada suuremas seltskonnas koostegutsemist. Lisaks leidub raamatu lõpuosas nõuandeid roheruumi loomiseks ja ergonoomiliseks aiategevuseks, et kõik kulgeks väsimuse ja valuta.

***

Diana Ferguson, «Vanarahva aiapidamise nipid». Foto: Raamat

Diana Ferguson

Tõlkinud Marge Pärnits

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad

2022

Iga kauni aia taga on selle eest hoolitseva aiapidaja oskused ja kogemused. See on raamat, mis pakatab iidsetest tarkustest ja mitme sugupõlve aiapidajate kogemustest. Raamatusse on koondatud sajandeid kasutusel olnud praktilisi nõuandeid ja teadmisi, mis aitavad luua ilusa, saagika ja toimiva aia, seejuures ilma liigsete kulutusteta.

Leiad teosest hulgaliselt nutikaid ja tulusaid näpunäiteid, huvipakkuvaid fakte, ravivõtteid ja tsitaate.

Kaunis raamat pakub hulgaliselt iidseid teadmisi ja vanarahva nõuandeid, mis toimivad ka tänapäeval, ning näitab, kuidas luua omaenda täiuslik aed.

***

Liz Marvin, «Aknalaua aednik». Foto: Raamat

Liz Marvin

Tõlkinud Pille Enden

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad

2021

Raamat tutvustab puu- ja köögiviljade, ürtide ja kaunite toataimede kasvatamise põhitõdesid ning annab näpunäiteid, kuidas taaskasutada toidujääke ja sulandada isekasvatamise mõtteviisi oma elustiili. Külvamine ei eelda keerukaid abivahendeid – alustuseks piisab ka ainult õhinast, aknalauast ja mõnest tühjast lillepotist.