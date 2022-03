Mida sa teeksid, kui näeksid enda elu viis aastat tulevikus?

2025. See pole võimalik; kindlasti mitte. Viis aastat...

See peab olema mingisugune nali. Bella. Kui me nooremad olime, tegi ta kogu aeg midagi taolist. Ükskord, minu üheteistkümnendal sünnipäeval, leidis ta viisi, kuidas ilma minu vanemate teadmata mulle tagaaeda poni smugeldada. Me ärkasime üles selle peale, et poni pidas kiigega kahevõitlust.

Aga isegi Bella ei suudaks riiklikku telekanalisse valet kuupäeva ja kellaaega sisestada. Või suudaks? Ja kes see tüüp on? Issand jumal, David.

Korteris olev mees pöörab ümber. «Kuule,» ütleb ta. «Oled sa näljane?»

Küsimuse peale hakkab mul kõht korisema. Ma peaaegu et ei söönudki õhtust ja kus iganes ma ka poleks, mis iganes paralleeluniversumis koos Davidiga, ei ole pad thai kohe kindlasti veel kohale jõudnud.

«Ei,» vastan ma.

Ta kallutab pead. «Kõlab, nagu oleksid.»

«Ei ole,» kinnitan ma. «Ma lihtsalt... Ma pean...»

«Sööma,» vastab ta naeratades. Mina juurdlen samal ajal, kui laialt need aknad avanevad.

Kõnnin aeglaselt ümber voodi.

«Kas tahad enne riided ära vahetada?» küsib ta.

«Ma ei...» alustan ma, aga ei tea, kuidas seda lauset lõpetada, sest ma ei tea, kus me oleme. Kust ma võiksin üldse riideid leida. Järgnen talle garderoobi. See jääb magamistoanišist paremale. Garderoobis on kenasti ritta seatud käekotid ja kingad ning puudel ripuvad värvi järgi organiseeritud riided. Ma saan kohe aru. See on minu kapp. Mis tähendab, et see on minu korter. Ma elan siin.

«Ma kolisin Dumbosse,» ütlen ma kõva häälega.

Mees hakkab naerma. Siis avab ta sahtli kapi keskel ja tõmbab välja paari pükse ning T-särgi, mille peale mu süda seisma jääb. Need on tema omad. Tema elab samuti siin. Me oleme... koos.

David.

Põrkan tagasi ja põgenen vannitoa suunas. Leian selle elutoast vasakul. Sulgen ukse ja keeran selle lukku. Pritsin näkku külma vett. «Mõtle, Dannie, mõtle.»

Vannitoas on kõik minu lemmiktooted. Abba kehakreem ja teepuuõliga šampoon. Tupsutan näkku natuke MyChelle’i seerumit, mille tuttavlik lõhn mind lohutab.

Uksel ripub minu initsiaalidega hommikumantel, mis on igivana. Lisaks on seal paar musti pidžaamapükse ja vana Columbia ülikooli dressipluus. Võtan kleidi seljast ja panen need selga.

Tupsutan huultele natuke kibuvitsaõli ja teen ukse lukust lahti. «Meil on pastat või... pastat!» kõlab mehe hääl köögist. Esmalt pean tema nime teada saama.

Rahakott.