Kertu Sillaste uus raamat «Pisikeses majas» on kihiline nagu sibul

Põder, lõvi, kukk, uss, hiir, lohe ja elevant sõid, jõid, mängisid palli ja lõid lulli. Kui ühel päeval ilm pahaks läks, nägid nad künkal väikest maja ja tormasid kabuhirmus tuppa. Soojas toas oli mitu päeva tore olla. Mõne aja pärast aga selgus, et maja on liiga väike...

Selle aasta 24. veebruaril, kui meie maailm päevapealt muutus, oli «Pisikeses majas» juba trükikojas. Väga heade lugudega on aga nii, et mida rohkem «koorida», seda rohem kihte välja tuleb. Me kõik tahaksime, et päris elus saaks teoks Kertu raamatu lõpp number 2, kus halva ilma eest pisikesse majja varju läinud ja tülitsema hakanud loomad elavad üle pika ja pimeda, ilma elektrita öö. Kui siis aga hommikul valgeks läheb, vaatavad nad üksteisele otsa, paluvad andeks ja lepivad ära. Muidu läheb maja lihtsalt RAKS! katki ja ongi kõik.