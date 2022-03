Tallinna Keskraamatukogu kutsub kevadet veetma luule lainel

Kuni 18. märtsini avaldatakse Tallinna Keskraamatukogu YouTube'i kanalis igal argipäeval üks intervjuu tuntud luuleriimide loojaga. Juba on huvilistele vaatamiseks ja kuulamiseks üleval intervjuu luuletaja FS-iga (kodanikunimega Indrek Mesikepp) ning muusiku ja tunnustatud laulusõnade autori Hendrik Sal-Salleriga. Lisandumas on intervjuud Maarja-Liis Mölderi, Veronika Kivisilla, Maarja Kangro, Sveta Grigorjeva, Allan Keiani ja Taavi Eelmaaga. Loojaid intervjueerivad luuletaja ja Pääsküla raamatukogu juhataja Aimur-Jaan Keskel ning luuletaja Mari-Liis Müürsepp.

Rahvusvahelisel luulepäeval, 21. märtsil kl 18.00 on luulehuvilised oodatud osalema veebiüritusel «Luule lainel», kus oma loomingut esitavad eripalgelised luuletajad Jürgen Rooste ja Kalev Vapper. Mõlemad esinejad on mitmekülgsed loovisikud – Jürgen Rooste on lisaks luuletustele kirjutanud laulusõnu Lenna Kuurmaale, Tanel Padarile ja erinevatele punkbändidele, Kalev Vapper aga tegeleb lisaks luule ja laulusõnade loomisele ka muusika ja fotograafiaga. Lisaks luule esitamisele räägitakse luulest, luuleraamatutest ja raamatukogudest, vestlust juhib Aimur-Jaan Keskel. Ürituse teises pooles on vaba lava, kus huvilised saavad ette kanda nii enda kui teiste autorite luuletusi. Üritus on tasuta ja toimub Zoomis, täpsemat infot selle kohta leiab raamatukogu veebilehelt.