«Kogu aknal on liikumatu nagu kivikuju. Aga ta jälgib mind. Päris kindlasti»

Kolm tundi hiljem

JESS

Issand küll, Ben. Võta telefon vastu. Ma külmetan siin väljas taguotsa kangeks. Eurostar, millega saabusin, väljus Londonist kahetunnise hilinemisega; pidanuksin kohale jõudma pool üksteist, kuid nüüd on kesköö juba möödas. Ja täna öösel on külm, Pariisis külmemgi kui Londonis. On alles oktoobri lõpp, kuid mu hingeõhk aurab ja varbad on saabastes tuimad. Jabur mõelda, et vaid paar nädalat tagasi oli kuumalaine. Mul on korralikku jopet tarvis. Kuid asju, mida mul on tarvis ja mida ma endale kunagi ei saa, on alati palju olnud.

Olen ilmselt Benile juba kümme korda helistanud: Eurostari saabudes, Gare Du Nordist siia kõndimiseks kulunud pooltunni jooksul. Ta ei vasta. Ja pole vastanud ka ühelegi mu sõnumile. Ole sa tühja eest tänatud, suur vend.

Ta ütles, et on kodus ja laseb mu sisse. «Lihtsalt helista kella. Ma olen üleval ja ootan sind ...»

Noh, siin ma igatahes olen. «Siin» on hämaralt valgustatud munakividega kaetud tupiktänav piirkonnas, mis tundub olevat lausa udupeen. Tänava otsa sulgeb seesama, teistest pisut eemal seisev kortermaja mu ees.

Lucy Foley, «Korter Pariisis». Foto: Raamat

Vaatan üle õla tühja tänava suunas. Näen umbes kümne meetri kaugusele pargitud auto juures liigahtamas varjusid. Astun sammukese kõrvale, et paremini näha. Seal on ... kissitan silmi ja püüan sotti saada. Võiksin vanduda, et keegi varjab end kössitades auto taga.

Võpatan, kui paar tänavat kaugemal sireenid huilgama pistavad. Kuulan, kuidas helid öösse sumbuvad. Need erinevad kodus kuulduist – «tii-daa, tii-daa», nagu laps teeks sireeni järele –, kuid mu süda hakkab ometi kloppima.

Heidan uuesti pilgu selja taha, varjude vahele pargitud auto suunas. Nüüd ei märka ma enam liikumist, isegi mitte kogu, mida arvasin enne nägevat. Ehk eksitas mind siiski lihtsalt valgus.

Pöördun maja suunas vaatama. Teisedki majad siinsel tänaval on ilusad, aga see annab kõigile silmad ette. Hoone seisab tänavast pisut eemal, suure väravaga müüri taga, mis paistab varjavat midagi aia- või sisehoovilaadset. Viis korrust, hiiglaslikud aknad, sepistatud metallpiiretega rõdud. Kogu maja esikülge katab luuderohurägastik, mis näeb välja nagu tume laiali valguv plekk. Pead kuklasse ajades näen päris üleval midagi katuseaialaadset: puude ja põõsaste sakilised kontuurid öötaeva taustal.