Kui saabub kiri rikkalt ja eraklikult vanaemalt, keda keegi üle 20 aasta näinud ei ole

Karen McManus, «Nõod». Foto: Raamat

Milly, Aubrey ja Jonah Story on nõod, kuid nad vaevu tunnevad üksteist ega ole kunagi kohtunud oma vanaemaga. Too rikas ja eraklik proua ütles oma lastest lahti juba enne Milly, Aubrey ja Jonah’ sündi. Nii et kui noored saavad kirja, milles nad kutsutakse suveks saarel olevasse kuurordisse tööle, on nad üllatunud … ja neis tärkab uudishimu.

Nende kõigi vanemad teevad ühe asja vägagi selgeks: minemata jätmine ei ole valik. See võib olla võimalus vanaema silmis taas heasse kirja saada. Aga kui nõod saarele saabuvad, on otsekohe ilmne, et vanaemal on nendega muud plaanid. Ja mida kauemaks Milly, Aubrey ja Jonah sinna jäävad, seda rohkem nad mõistavad, kui salapärane – ja sünge – on nende perekonna minevik.

***

«Mis?» Nüüd olen ma tõeliselt segaduses. «Sa said kirja … Mildredilt?»

Mul ei ole emapoolsele vanaemale hüüdnime. Ta ei ole minu jaoks vanaema ega Mammu ega Nänni ega mitte midagi, sest ma ei ole temaga kunagi kohtunud.

«Jah.» Kelner naaseb ema veiniga ja too võtab sellest pika tänuliku sõõmu. Mina istun vaikides, suutmata lõpuni mõista, mida ta mulle just nüüdsama rääkis. Minu emapoolne vanaema on kusagil taamal terendanud kogu mu lapsepõlve, aga pigem kui muinasjututegelane, mitte päris inimene: rikas lesknaine, kelle abikaasa Abraham Story vana-vana-ja-nii-edasi-isa tuli Mayfloweril Ameerikasse. Minu esivanemad on põnevamad kui ükskõik milline ajalooõpik: perekond teenis vaalapüügiga varanduse, kaotas sellest enamiku raudteeaktsiatega hangeldades ja lõpuks ostis ülejäänu eest kinnisvara ühel Massachusettsi ranniku lähedal asuval väikesel närusel saarel.

Gull Cove’i saar oli vähetuntud kunstnike ja hipide paradiis, enne kui Abraham Story tegi saarest selle, mis see on nüüd: koha, kus rikkad ja pooltuntud inimesed kulutavad pööraseid rahasummasid, teesklemaks, et nad pöörduvad tagasi looduse rüppe.

Minu ema ja tema kolm venda kasvasid üles hiigelsuures mereäärses majas, mille nimi on Catmint House, ratsutades ja käies peenetel pidudel, nagu nad oleksid Gull Cove’i saare printsess ja printsid. Meie korteris on kaminasimsil foto emast, kui ta on kaheksateist ja astub parajasti välja limusiinist, olles teel suvegalale, mida tema vanemad igal aastal oma kuurordis korraldasid. Tema juuksed on kuhjatud pealaele, tal on seljas valge ballikleit ja kaelas imekaunis pisarakujulise teemandiga kaelakee. Mildred kinkis selle kaelakee mu emale, kui too sai seitseteist, ja vanasti ma mõtlesin ikka, et ema annab selle edasi mulle, kui ma saan sama vanaks.

Seda ei juhtunud. Kuigi ema ise ei kanna seda kunagi.