Emakeelepäevaks ilmus «Eesti rahva ennemuistsete juttude» kaunis uusväljaanne

«Kullaketrajad», «Vaeselapse käsikivi», «Tark mees taskus», «Põhja konn» – need ja paljud teised Kreutzwaldi kirja pandud rahvajutud kuuluvad vaieldamatult eesti kultuuri raudvarasse. Ilmunud esmakordselt 1866. aastal, paeluvad need muinaslood juba üle 150 aasta igas vanuses lugejaid. Samuti on need andnud inspiratsiooni arvukatele teistele loojatele kirjanikest ja muusikutest teatri- ja filmitegijateni.