Emakeelepäevale pühendatud konkurss innustas luuletama üle 800 õpilase

Tegemist on tipptasemel eesti keele kõnesünteesiga, mis muudab kirjaliku teksti loomuliku inimhäälega etteloetud kõneks. Kokku on loodud mitmeid erinevaid loomuliku kõlaga nais- ja meeshääli ning need on treenitud ette lugema nii tarbetekste, uudiseid kui ka ilukirjandust. Eestikeelset kvaliteetset kõnesünteesi saavad kasutada mitmed sihtgrupid – vaegnägijad ja pimedad, õppurid ja näiteks inimesed, kes mingil põhjusel tekste lugeda ei saa või kes tahavad lihtsalt ekraanidest silmi puhata. Mis kõige olulisem – järjest enam muutub meie suhtlus digitaalsete igapäevaseadmetega aktiivsemaks ning tänu eestikeelsele kõnesünteesile on meil võimalik ka tulevikus digimaailmas just eesti keeles suhelda. Tegemist on Tartu Ülikooli keeletehnoloogia uurimisrühma poolt välja arendatud eestikeelse närvivõrkudel põhineva kõnesünteesi prototüübiga.