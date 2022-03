Ugala teater kinkis raamatukogudele lastelavastuste lemmiklauludega laulikud

«Mullu kinkisime oma laulikud muusikakoolidele üle Eesti. On erakordselt hea meel, et koostöös Viljandi linnaraamatukoguga oleme saanud hoo sisse ettevõtmisele, et need kaunid ja viimaste aastakümnete lemmiklaule täis laulikud kinkida ka rahvaraamatukogudele üle Eesti,» rääkis Ugala teatri juht Garmen Tabor.