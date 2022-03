Hugh Jackmani lemmikraamatud, mida saab lugeda ka eesti keeles

«Mulle anti see raamat, kui läksin näitlemist õppima,» meenutas Jackman. «Näitlemine oli minu jaoks kõige tõhusam viis teada saada, kes ma olen ja mida elu tähendab. See raamat räägib noormehest, kes järgib küll reegleid, kuid kahtleb selles, mis on tõsi. Mis on tema enda jaoks tõsi. Ta saab kinnituse, et on õigel teel. Siddhartha püüdlused tuletavad meelde, et me peame alati leidma oma tõe. Olen selle raamatu innukas eestvõitleja – olen seda laiali kinkinud umbes 100 eksemplari.»