Merit Raju: mida vähem mõtlen, et äkki see kellelegi ei meeldi või ei sobi, seda mõnusama tundega ma elan

Tuleb kujutleda, uskuda ja siis tegutseda

Merit tõdeb, et tema küll visualiseerib, aga üksnes umbes 30 sekundit hommikul ja õhtul. «Ma unistan, aga seda paar minutit päevikukirjutamise ajal (ja ilmselt öösel ja ilmselt kogu aeg taustal). Ma mediteerin, aga mitte staatiliselt: minu jalutuskäigud, sörgid ja harjutuste aeg läheb teatud mõttes meditatsiooni alla. On perioode, mil mediteerin istudes igal hommikul kakskümmend minutit, aga kuna mu hommikuliikumine ongi praegu meditatiivne, siis on istuvat meditatsiooni vähem. See käib mul tunde järgi, kas on periood või vajadus rohkema või vähema istuva meditatsiooni järele. Ja reaalne töine tegutsemine on mul kaks kuni viis ülitõhusat tundi päevas,» räägib Merit.

Ta rõhutab, et enne millegi reaalsuseks saamist tuleb see luua mittemateriaalses maailmas: kõigepealt kujutleda ja tulemusse uskuda ning siis tegutseda.

Visualiseerimise, unistamise, mediteerimise ja reaalse tegutsemise tervislik vahekord

Merit toob välja, et naine, eriti tänapäevase ühiskonna tegus naine, peab meeles pidama inimese nimetust human being. Mees peab asju tegema, saavutama ja saama, meestele sobib loogika, sirgjoonelisus ja lihtsus. Naine peab looma energeetiliselt võimalikkuse, rohkem olema ja vastu võtma.

«Ja ma mõtlen vastuvõtmise all eelkõige selle loomisprotsessi lubamist, mis naises käib. Meil peabki olema aega olla, sest ainult nii tekivad seisundid, kus saab sündida midagi erilist. Loovus, intuitsioon, usaldus, õhkkonna ja tingimuste loomine, ringiga minek ja suvalisel mitteloogilisel hetkel pauside võtmine – sest lihtsalt tundus nii – on naiselik,» kirjutab ta.

Mehele meeldib loogiline, naisele loomulik. Mehele sirgjoonelisus, naisele paindlikkus. Igas naises on mehelikkust ja igas mehes naiselikkust ja see ongi üks peen olemuste tants. Peaasi on oma olemusele truuks jääda.