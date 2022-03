Reijo Roosi esikkogu «kured kotkad kajakad» populariseerib y-tähe kasutamist ü-tähe asemel

«Y-d ehk igrekit ehk ypsiloni on tahetud eesti keelde tuua juba vähemalt sada aastat, Aaviku aegadest saati,» ytleb «kured kotkad kajakad» autor Reijo Roos. «Y on eesti keele ja kultuuriruumi jaoks suurepärane ja vajalik uuendus kahel peamisel põhjusel: see toob meid tagasi meie juurte juurde, kuid samal ajal viib meid ka sammu võrra lähemale maailmakeeleks saamisele.»

«kured kotkad kajakad» on Roosi teine teos, mida sisutoimetaja Jürgen Rooste on iseloomustanud nii: «See on nagu sõidaks esimest korda rongi(de)ga maailma avastama – kõik on veel uus ja kogemata, kummaline ja kutsuv, ja teisalt on see ikkagi see maailm, mida jagame, milles kohal oleme, ydini tuttav ja omane ja nähtud.»