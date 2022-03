Eesti teadlased andsid välja raamatu roheteraapiast, mis toetab inimeste elu ja tervist

Käsiraamatu tegevused on välja töötatud tegevusteraapia, botaanika ja maastikuarhitektuuri taustal ning jagatud kolme suuremasse ossa: kuidas toetada lapse arengut, kuidas arendada enda loovust ja tasakaalu ning kuidas soodustada suuremas seltskonnas koostegutsemist.

«Roheteraapia toas ja õues» Foto: Raamat

Iga peatüki alguses on ülevaade sellest, mida tasub silmas pidada, koos konkreetsete nõuannetega, et tegutsemiskogemus oleks tõhusam. Järgneb hulk tegevuste kirjeldusi koos piltidega ning lisaks on iga tegevuse juures ära toodud, mida selle abil arendada saab. Eraldi peatükina on käsiraamatu lõpus ergonoomikat puudutav osa, kus tutvustatakse erinevaid võtteid keskkonna ja tegevuse kohandamiseks või lihtsustamiseks. Neid oma vajaduste järgi sättides saame ennetada või leevendada füüsisega seotud terviseprobleeme, mis tulenevad näiteks valest tegevusasendist või liiga suurest koormusest liigestele.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits rõhutab, et raamatust võib kasu saada kogu Eesti. «Antud raamat on midagi, mis toetab inimeste elu ja tervist ning sellega oleme andnud tegevusteraapia poolelt midagi igale Eesti inimesele. Tänan meie kolleege farmaatsiast ja tegevusteraapiast, koostöö tulemus on märgilise tähtsusega meile kõigile.»

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli farmatseudi õppekava õppejõud Kaie Eha toob välja, et tänu autorite erinevatele oskustele on ka raamatu sisu mitmekülgselt rikkalik. «Raamatu koos kirjutamine tõi iga teema juures välja huvitavaid tahke – kuidas erineva taustaga inimesed tegevusi näevad ja mõtestavad, kuidas oma kogemuste põhjalt osatakse välja tuua nüansse, mille peale teise taustaga inimene üldse ei pruugi tulla. Omalt poolt üritasin raamatusse lisada väikseid nippe, et taimedega toimetamine lihtsam ja edukam oleks.»

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia õppejõud Hanna-Maria Põldma lisab, et raamatu eesmärk on välja tuua aktiivseid tegevusi, mis pakuvad kasu, huvi ja naudingut. «Tegevusterapeudina pean oluliseks, et inimene oleks aktiivne ja kogeks võimalikult palju heaolu tunnet. Raamatu kirjutamisel avastasin taas ja taas, et loodus pakub lõputuid võimalusi heaolu turgutamiseks.»

Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri eriala lektor Kadri Maikov, PhD, täiendab, et koostöö pealinna kõrgkooli kolleegidega on olnud huvitav, järjepidev ja tulemusrikas. «Mul on hea meel, et mind tellitud raamatu valmimise autorite hulka kutsuti. Ma ei ole varem koostööd teinud endast väga erinevate inimestega, kuid see kogemus rikastas mind päris palju. Üks ühine eesmärk on hea siht, mida saavutada. Rohekeskkonna loomist tuleb planeerida teadlikult. Raamatu lõpu poole on peatükk roheruumi loomisest ning annab aimu, mis tegevusi nad roheruumis teha lubavad. On roheruum, on inimene ja nende vaheline suhe. Väga oluline on see, kus inimene tegevusi sooritab. Keskkonnast tulenevad tegevused on enamjaolt vastused minu käest küsitud küsimustele – mida saaksin enda aias enda jaoks teha? Tere tulemast minu aeda läbi raamatu kaamera!»