Nüüdsel keerulisel ajal, mil võib olla raske keskenduda pikematele lugudele, kuid hing igatseb siiski midagi kosutavat, tasub kätte võtta mõni vahva pildiraamat. Siit leiad napi tekstiga toredaid lugusid, mis pakuvad argipäevadele vaheldust ja aitavad mõtteid ümbritsevast eemale viia. Peale lugemist-vaatamist saad ehk ka maailma optimistlikumalt vaadata. Olgu mis on, ikka tuleb kevad, ikka loevad lapsed raamatuid, ikka leiavad nad siit innustust, lohutust, rõõmu. Tore, et on toredaid raamatuid!

Piret Raud, «Meri». Foto: Raamat

Piret Raud

Illustreerinud autor

Kirjastus Tänapäev

2021

Meri hoolitseb oma kalade eest väga hästi. Ta vannitab ja toidab neid, käib nendega pargis jalutamas ja muidugi loeb ta neile ka unejuttu. Vahel aga meri väsib ja tahab lihtsalt oma mõtteid mõelda. Kui kalad siis lärmavad ja jonnivad, vaatleb meri liuglevaid pilveharju ja igatseb kuhugi, kus oleks vaikne. Kuhugi, kus poleks kalu. Ühel päeval, kui kalad hullupööra lärmi teevad, võtab meri kätte ja läheb lihtsalt minema.

***

Ilmar Tomusk, «Kullakallis kass». Foto: Raamat

Ilmar Tomusk

Illustreerinud Catherine Zarip

Kirjastus Tammerraamat

2022

Kassil on maja. Siin on kaks korrust – ühel neist kass sööb ja teisel magab. Vanamees magab ka ses laias voodis ja toob iga päev kassile värsket kala ja vahukoort. Kui kass on kõhu täis söönud, hakkab ta nurruma. See teeb vanamehe õnnelikuks.

Tegelikult on majas ka kelder, kus vanamees hoiab kartuleid, porgandeid ja kaalikaid. Seda, et seal elab ka hiirepere oma kolme lapsega, ei tea kass ega vanamees.

***

Tuukka Sandström, «Tibatilluke ilves ja suur karu». Foto: Raamat

Tuukka Sandström

Illustreerinud Varpu Eronen

Tõlkinud Lauri Juursoo

Kirjastus Elust Enesest

2022

Kord läks tibatilluke kollane ilves samblale pikutama ja jäi magama. Sedasama imelist samblavaipa märkas ka suur karu. Milline tore sängike kollase padjaga, mõmises ta ja viskas pikali. Ilves ehmus üles, kui suur karu teda oma padjana kasutas. Oled sa kindel, et ei ole padi, küsis karu. Miks sa siis nii pehme oled?

***

David Litchfield, «Karu, klaver ja karupoja kontsert». Foto: Raamat

David Litchfield

Illustreerinud autor

Tõlkinud Kadri Rahusaar

Kirjastus Koolibri

2022

Hiiglakuulus klaverdav karu on jätnud suured saalid seljataha ja kolinud tagasi metsa elama. Küll on raske metsaeluga harjuda, kui sind on ümbritsenud linnaelu austajate parvede ja kontserdisaalide tähesäraga. Kogu keerukus kaob justkui võluväel, kui karu ellu tuleb karupoeg. Karupojalegi meeldib isaga aega veeta ja üha uusi asju proovida. Ühel päeval metsas hulkudes avastab karupoeg aga imeliku asja – klaveri.

Raamatusarja kuuluvad ka pildiraamatud «Karu ja klaver» (2020) ning «Karu ja klaver, koer ja viiul» (2021).

***

Julia Donaldson, «Päevakoera röövik». Foto: Raamat

Julia Donaldson

Illustreerinud Yuval Zommer

Tõlkinud Tiina Krevald

Kirjastus Sinisukk

2022

Ühes aias elab päevakoera röövik, kellele meeldib väga võilillelehti süüa. Kui aga aednik tuleb ja lillepeenrast kõik võililled üles kitkub, peab päevakoer hakkama uusi söögikohti otsima. Oma teekonnal kohtab ta imeilusat vahtra-noolöölase röövikut, rabavat viljapuutupslase röövikut ja imelist suur-harksaba röövikut. Kõigi nende ilusate ja huvitavate röövikute kõrval tahaks ka päevakoera röövik olla silmapaistvam. Siis tuleb aga aeg kookon kududa. Mis sa arvad, millised liblikad neist kooruvad?

***

Kertu Sillaste, «Pisikeses majas». Foto: Raamat

Kertu Sillaste

Illustreerinud autor

Kirjastus Päike ja Pilv

2022