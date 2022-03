Sinijärv soovitab tüviteksti, mida iga eestlane peaks lugema

Esiteks: väga hea, et Kreutzwald nood asjad omal ajal kirja pani.

Teiseks: väga hea, et neid vahel uuesti välja antakse.

Mina teen siin lihtsa soovituse ega pretendeeri enamale. Minu põlvkond luges kogu eestikeelse jampsi või viisakamalt öeldes kirjavara niikuinii läbi. Teda oli ju vähe. Ajju läksid nii Kreutzwald kui «Kolmevalitsus» kui «Deniska jutud», vahet polnud. Maailm tuli koju läbi raamatute. Täna tuleb maailm koju ja ajju mitmel-setmel moel. Mitte et see halb oleks. Enamasti hea. Palju parem kui malmist mänguasjade, halli taeva ja lehkavate autobusside ajastul. Kõik on paremaks läinud. Raamatute puhul hakkab isegi köitekvaliteet sajandivahetuse madalseisust tasakesi kõrgemale ronima. Arenguruumi mõistagi jagub.