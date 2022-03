Sinijärv soovitab raamatut, et aru saada, mis jamad just praegu toimuvad ja toimuda võivad

See ei ole maailma kõige uuem raamat, aga minu kätte sattus ta suht hiljuti ja juhatas mind mingit teist rada pidi kultuuri juurde. Ma ei ole kultuurist omast arust eriti kaugel tegutsenud, ent Raag lükkas mõnedki uued põiktänavad lahti.

Ilmar Raag, «Kuidas hullud said prohvetiteks». Foto: Raamat

Eks igasugu arupidamisi on loetud nii pahema kui parema silmaga ja emb-kumb silm teinekord tarvidusel kinnigi pigistet. Siin aga on mitu head asja ühes tükis koos. Soovi korral võib seda teost lugeda kui omamoodi elulooraamatut. Jupphaaval saab autori ja ta tausta kohta päris palju teada. Kel muudpidi huvid, võib nautida kultuuriloolisi ekskursse kõikse kummalikumatesse esteetilise ilmaruumi soppidesse. Täitsa on! On ka äärmiselt vajalikku maailmamõtestusliku fooni loomist selleks, et aru saada, mis jamad just praegu toimuvad ja toimuda kukkuda võivad. Mitte ainult mis, vaid ka miks. Ja usun, et aimu saab tollestki, kuidas nonde jamadega toime tulla. Kuhugi tagaajusse see teadmine / tunnetus tekib, kindel see.

Seega ääretult tarvilik kogumik. Raag on šikk ja elegantne mees, kuid tema puhul ei piirdu euroopalikkus palja bareti või lehviva salli ega kauni mantliga, oh ei, see on südamlik ja süvitsiminev euroopalikkus, kultuursus, tsiviliseeritus, loomulik tarkus. Ilmar Raag on võtnud mitmedki mõtted meie eest läbi mõtelda ja nad seejärel heas kirjasõnas ka välja ütelda. Juba selle eest tuleb talle tänu avaldada. Ma soovitan seda tänu avaldada ta raamatu läbilugemise läbi.

Ja veel. Toda Edasi sarja tasub silmas pidada. Nagu ka Edasit ennast. Tuline kraam. Mul pohlad, kas vaatate veebist või ostate ilusat paberkirja. Peaasi, et loete. Jah, see, et te loete, ongi peaasi. Või, õigemini, et me loeme!