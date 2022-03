«Naised saavad tööl väga hästi hakkama eeldusel, et nad on kontoripoliitikas kaks korda osavamad kui mehed»

«Ma loodan, et oleme jõudnud punkti, kus kõik mõistavad, et mingit klaaslage ei ole olemas,» ütles ta pressikonverentsil. Kuus aastat hiljem sunniti ta ettevõttest lahkuma ja ta süüdistas ettevõtet peamiselt soolises diskrimineerimises.

Ja nüüd jõuamegi viimasesse kohta, kus te eitamist kogete: ka te ise eitate seda probleemi. Diskrimineerimist on keeruline märgata. Eelkõige võib olla väga raske kindlaks teha, kas olete olnud soolise diskrimineerimise ohver või ei olnud olukord teie jaoks lihtsalt soodne. Võib-olla oli Joe selle ametikoha jaoks tõepoolest paremini kvalifitseeritud. Võib-olla Jerry peaks tõepoolest pisut kõrgemat tasu saama. Asja muudab veel keerulisemaks see, et Joe ja Jerry on üldjuhul väga töökad ja hea kvalifikatsiooniga töötajad, kes samuti püüavad õiget hetke tabada.

Dr Stefanie K. Johnson uurib soolist diskrimineerimist ja ahistamist Colorado ülikooli Boulder Leedsi ärikoolis. Ta näeb seda eitamist kogu aeg. «Ma ei oska öelda, kui palju olen ma küsitlenud naisi, kes ütlevad: «Ma ei ole kunagi seksismi kogenud. Kõik armastavad mind!» ütleb ta. «Ja siis selgub, et neid on seksuaalselt ahistatud ja edutamisel kõrvale jäetud.» Selline eitamine on Stefanie arvates enesekaitse. «Õigupoolest on inimese enesehinnangu jaoks kahjulikum tunnistada, et sulle on osaks saanud diskrimineerimine, kui lihtsalt öelda: «Ma ei olnud piisavalt hea,»» selgitab ta. «Sest väide «ma ei olnud piisavalt hea» tähendab, et «mul on võimalik paremaks saada»! Samal ajal väide «inimesed lihtsalt ei salli naisi» tähendab tema sõnul tegelikult, et «ma ei saa sellest kunagi üle».»

Joan C. Williams, sugudepõhise käitumise uurija ja raamatu «What Works for Women at Work: Four Patterns Working Women Need to Know» («Mis naiste puhul tööl hästi toimib. Neli mustrit, millest naised peaksid teadlikud olema») kaasautor, oli aastaid ühe suure ülikooli õigusteaduse professor ja ütleb, et tema kateedris pidasid kõik teda otsekui teada-tuntud megääriks-tulehargiks. «Ma olin seal 25 aastat sama hästi kui mingi kuradi mõrd,» kirjeldab ta. Joan pidas põhjuseks seda, et ta ei olnud kateedri võimumängudega nii hästi kursis kui meeskolleegid. «Ja siis mõistsin, et asi ei olnudki selles, et ma olin poliitikas vilumatu, ma lihtsalt puutusin kokku tohutu soolise kallutatusega,» selgitab ta. «Kontoripolitiika lihtsalt on naiste jaoks palju keerulisem kui meeste jaoks.» Selle mõistmine tõi kaasa kergendustunde, kuid see teadmine oli ka väga valus. Joani sõnul nõudis see, kuidas teda tööl koheldi, väga suurt loivu nii temalt kui ka ta perekonnalt. «Ma olin väga pikka aega väga kuri inimene,» kirjeldab ta. «Nii et see on tõepoolest jama lugu.»