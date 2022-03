Mis juhtub siis, kui üks õpetaja oma hinge avab?

«Mis juhtub siis, kui mina õpetajana oma hinge avan? Ma lihtsalt tunnen, et ei saa enam suud kinni hoida ja naerunägu pähe teha, kui ma päriselt haiget saan või kui mul on valus,» kirjutab noor õpetaja. «Ma ei tee seda enam mitte kunagi. Ma ei lase ennast maha tampida. Ma ei luba ennast alandada. Ma ei soovi ebaõiglust alla neelata ja endasse matta. Ma valin vabaduse – vabaduse rääkida, kuidas ma ennast päriselt tunnen.»

Gedi sõnul ei saa õpetajate suid kinni teipida ja öelda, et üks õige pedagoog sedasi ei tee. «Me peame selle valu, viha ja pettumuse, mis on meie sees, vabaks andma. Vaid nii on võimalik, et õpetaja on usaldaval, austaval, soojal suhtlemisel ja armastusel põhinev amet – vaid nii, mu kallid.»