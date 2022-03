«Kui ma pole 26selt rikas, olen kas surnud või vanglas.»

Sõbrapoisiga tutvusin ma läbi kellegi kolmanda nagu ikka inimestega tutvutakse. Noorele eale vaatama oli ta oma elu keeruliseks suutnud elada. Mul oli temast suisa kahju. Saanud mõned kuud väljas olla, sõitiski ta tagasi vanglasse. Alles hiljaaegu oli ta oma 8-aastase karistuse ära kandnud. Alaealisena maksimumi saanud, veetis ta enamuse noorusest ja ka mõned head aastad oma 20ndatest eluaastatest vangimajas. Kuidas peale noortevanglat inimeseks on võimalik jääda, ma ei tea, kuid temas oli tükikene headust säilinud. Mu pisitütrele meeldis ta väga. Sõbrapoiss oli alati nõus põnniga mängima ja tõi teinekord talle kingitusigi, olgugi, et poest tulid need välja vargakotis. Ise mõtlesin tihti, kas laps siis ei taju seda, et tegu on tapjaga või laps just näebki tegudest ja olnust kaugemale? Inimese sisse. Laps oskab vaadata ja üles leida selle headuse, mis meis kõigis on. Vahet pole, kui palju paska sinna vahepeal peale on loobitud.