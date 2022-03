Jan Kaus ja Kaupo Kikkas esitlevad koos uusi raamatuid, mis räägivad avarusest

Kaupo Kikkase «Sisekosmos» ja Jan Kausi «Vaade» on pealtnäha erinevad teosed – esimene on samanimelise kunstiprojekti põhjal loodud fotoraamat, teine aga raamatukujuline essee. Ometi räägivad need kaks raamatut samast asjast: avarusest. Avarusest inimeste sees ja nende ümber, inimliku avatuse sisse- ja väljavaadetest.