Lasteraamatu «Maia ja sõbrad» müügitulu läheb Ukraina lastele

«Maia ja sõbrad» on jutustus 17 erinevast perekonnast pärit klassikaaslasest. Nende hulgas on nii perekond, kes on pidanud Krimmist põgenema, kui ka lapsed, kelle vanemad on kadunud. Nende laste ja perede lood näitavad, kuidas Ukraina lapsed on viimase kaheksa aasta jooksul elanud, olles kogu aeg pidanud arvestama sõjaohuga.