Maxima uues lasteraamatus on Remo Savisaare fotokleepsud

«Maxima on juba viis aastat olnud ainuke jaekett Eestis, kes on annab välja lasteraamatut, mille lood on seotud Eestiga ja mida antakse välja koostöös kohaliku kirjastusega. Selleaastane raamat keskendub lugudele Eesti loodusest ja on unikaalne seetõttu, et teeme koostööd rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti loodusfotograafi Remo Savisaarega,» rääkis Maxima Eesti müügiosakonna juht Marge Kikas.