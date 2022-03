Millega tegeleb Ameerika Ühendriikide salateenistus?

Salateenistuse ülesandeks on kaitsta presidenti, asepresidenti ja nende perekondi, samuti tähtsamaid riigitegelasi, tagada sadade igal aastal Ühendriike külastavate riigijuhtide turvalisus, uurida mitut laadi finantskuritegusid, hinnata ja juurelda vägivallaähvardusi, ükspuha, kas neid on tehtud baarides, kirjades või Twitteris; selgusele jõuda koolitulistajate iseloomus, et kogukonnad saaksid välistada tulevased rünnakud; abistada kohalikku politseid kadunud ja ahistatud laste leidmisel ning teha veel paljugi muud.