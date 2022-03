Iseteadliku naise lugu, mis omal ajal põhjustas suure pahameeletormi

Härra Pontellier süütas viimaks sigari, hakkas suitsetama ja laskis ajalehe loiult käest maha lauelda. Ta kinnitas pilgu valgele päevavarjule, mis lähenes aegamisi ranna poolt. See paistis mornide tammetüvede ja kollase kummelisiilu vahelt selgesti kätte. Laht ulatus kaugele, sulas hämusena silmapiirisinasse. Päevavari aina lähenes. Roosa servaga varju all kõndisid tema naine proua Pontellier ja noor Robert Lebrun. Kotedži juurde jõudnud, istusid nad kurnatult verandatrepi ülemisele astmele ning toetusid teine teise posti najale, näod vastamisi.

«Mida te naerate?» küsis Pontellier ning vaatas laisalt ja muhedalt mõlemale kordamööda otsa. Asi oli mingis äärmises tobeduses, veeseikluses, mida mõlemad üritasid ühekorraga jutustada. Rääkides ei tundunud see aga pooltki nii lõbus. Nad said sellest aru ja härra Pontellier samuti. Ta haigutas ja sirutas end. Seejärel tõusis ta püsti, ütles, et mõtleb minna Kleini hotelli ja mängida partii piljardit.