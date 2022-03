Mida teha, kui partnerid tahavad suhtes erinevaid asju?

Äris tehakse kompromisse kogu aeg: müüja tahaks müüa sajaga, ostja tahaks osta viiekümnega. Lepitakse seitsmekümne viiele kokku. Paarisuhte valdkonnas ei saa kompromissiga sageli kumbki seda, mida vajab.

Katrin Saali Saul. Foto: Rene Suurkaev

Milline oleks kompromiss seksuaalelus, kui üks partneritest tahaks seksi kolm korda nädalas, teisel on aga kord kuus ka liiga palju? Kompromiss ehk kaks korda kuus oleks ühele ikkagi liiga palju ning teisele kaugelt liiga vähe. Või võtame pereplaneerimise: üks partneritest tahaks last, teine üldse mitte. Kompromissi siin ju pole. Paarisuhtes ollakse sageli silmitsi vastandlike soovide ja vajadustega. Hoolivas ja armastavas suhtes tehakse järeleandmisi ja kokkuleppeid. Kord annab järele üks, siis teine. (Mitte nii, et iga kord annab üks, alistuvam, järele.) Järele annab see, kelle jaoks mingi konkreetne teema on vähem oluline. Kaks järeleandmatut partnerit, kes kumbki oma positsioonilt lahkuda ei kavatse, on kui kaks võitlevat sokku, kelle sarved jäävad kakluse käigus teineteise külge kinni. Võimetus armastavaks ja lugupidavaks koostööks, kus parterite vahel on emotsionaalne side purunenud, ongi ju enamiku lahkuminekute taga.

Jah, kord annab järele üks, kord teine. Või siis peaks suutma omavahel arutada, kuidas mõlema soovid ellu mahuksid. Mõlemal partneril on õigus oma vajadustele ja unistustele. Kui me ei julge oma partne61 rile avada oma vajadusi ja unistusi ning need enda sisse ja alla surume, tõusevad me mahasurutud või -salatud unistused mingil teisel hetkel alul rahulolematusena, siis ärritusena ja lõpuks konfliktina. Lühidalt öeldes – kui salgad vajaduse või matad unistuse, külvad konfliktiseemne.

Kui me anname endast ja oma unistustest teada, aga partner ei austa neid, ei taha neist midagi teada või veel hullem – naeruvääristab me vajadusi ja unistusi, ootavad suhet peagi karid. Iga unistus on omamoodi ilus ja õiglane. Ükski unistus pole suhtele halb. Heas suhtes on partnerid teadlikud teineteise vajadustest ja unistustest ning aitavad vastastikku teineteisel oma unistusi ellu viia.

Paar näidet heast koostööst

Naine armastab magada külmas toas, avatud aknaga. Ta on nõus akent sulgema alles siis, kui õuesoe on miinustes. Mees vajab heaks uneks sooja tuba. Kompromisslahendus, kus teeme paariskuupäevadel, nagu naisele meeldib, ja paaritutel, nagu mehele sobib, toob kaasa kummalegi üle öö radikaalse ebamugavuse. Kuna hoolimata sellest kroonilisest erinevusest nende elustiilides tahavad nad väga koos olla ja ülejäänud nn suhteliidud – intellektuaalne, seksuaalne ja pragmaatiline suhe – neil sujuvad, otsustas see paar kahe magamistoa kasuks. Magavad üks külmikus ja teine saunas, nagu nad vastastikku teineteise magamistuba kutsuvad, aga nende paarisuhe sai päästetud.

Teine näide: mees armastab oma sõbraga koos alkoholi tarbida. Naine on täiskarsklane, kes on veetnud lugematuid tunde mehele moraali lugedes. Mees saab sellest üldiselt aru, aga ütleb, et kuni ta tervis võimaldab, tahaks ta siiski mõnel õhtul koos oma sõbraga mitu pudelit veini pruukida, sest nii lähevad neil keelepaelad valla, kuhjunud pinged vähenevad ja elu tundub pärast seda õhtut justkui remonditud. Kui naine seda mehele ei luba, tunneb mees, et naine oleks justkui ema, kes kontrollib, äägutab ja keelab. Naine jälestab isegi mehe lõhna, kui too sõbra juurest öösel saabub. Kooselu jätkamise nimel tegid nad kokkuleppe, et mees võib kerge südamega minna kord kuus oma sõbra juurde, seal pruukida mida tahes ning seejärel veeta seal terve öö ja järgmise päeva, et välja magada ja tulla koju selgena, puhtana, heatujulisena. Naine teeb sel ajal oma asju. Hundid söönud, lambad elus.

Ühed keerukamad vajaduste lahknemised on partnerite erinevad seksuaalsed vajadused. Seda ikka juhtub, et mõlema partneri seksuaalsete vajaduste langus toimub justkui koordineeritult sünkroonselt. Aga palju enam juhtub siiski nii, et ühe partneri vajadused on väiksemad kui teisel. Eriti teravaks lähevad need vastuolud seksuaalsetes vajadustes raseduse ja väikeste lastega eluetapis, aga ka haiguste ilmnedes. Just selles valdkonnas koostöö tegemine on paarisuhte meisterlikkuse kõrgklass. Siia see koer maetud ongi, miks suhted on nii keerulised: vajadused on erinevad. Kui mingis suures küsimuses on koostööd võimatu teha, siis ei saa paar koos olla.