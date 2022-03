Kui kohtuvad kaunis 1000-aastane näkk ja lihtne kohalik kalur

Märtsi alustasin Monique Roffey romaaniga «Black Conchi näkk». Üks maagiline armastuslugu tundus täpselt see, mida vajasin. Kuna mul kulus piinlikult palju lehekülgi, et saada aru, kus Black Conch asub, siis ütlen kohe ära, et see on välja mõeldud saar kuskil Kariibidel, kirjutab raamatublogija Mariann Vendelin.